Два ребенка зверски убиты в Тольятти

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 78 0

Подозреваемая в преступлении — 13-летняя сводная сестра погибших.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Christoph Hardt via www.imago-im; Telegram/СУ СК России по Самарской области/su_skr63; 5-tv.ru

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Двух несовершеннолетних девочек жестоко убили в квартире в Тольятти в Самарской области. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СУ СК России по Самарской области.

Детей двух и пяти лет нашли с многочисленными ножевыми ранениями шеи и туловища в жилом помещении расположенного в Комсомольском районе города. На момент обнаружения обе девочки были уже мертвы.

«По данному факту Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти следственного управления СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. п. „а“, „в“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетнего)», — сообщили представители ведомства.

На данный момент представители правоохранительных органов осматривают место происшествия с целью поиска улик и установления факторов, проясняющих случившееся. На кадрах оперативных действий видно, что семья жила в достатке, у детей было все необходимое.

Обвинение в убийстве еще не было предъявлено, но по информации, полицейские уже выдвинули версию, кто мог совершить это зверство.

«Подозреваемая в преступлении — 13-летняя сводная сестра», — эксклюзивно сообщил источник 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Серпухове произошла смертельная авария с участием более десяти машин.

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