Собянин: в Москве открылся сервис для взаимодействия науки и бизнеса

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 19 0

К проекту присоединились две научные организации и 14 вузов столицы.

Собянин: в Москве открылся сервис для взаимодействия науки и бизнеса

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Московский инновационный кластер запустил сервис для налаживания связей между наукой и бизнесом. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Он поможет быстрее и эффективнее интегрировать научные разработки в реальный сектор экономики», — написал он в своем Telegram-канале.

К сервису уже присоединились МГУ им. М. В. Ломоносова, Сеченовский университет и МГТУ им. Н. Э. Баумана. В общей сложности инициативу поддержали две научные организации и 14 вузов столицы, восемь из которых имеют особый статус национального исследовательского университета.

Через платформу поступило уже свыше 300 обращений от различных компаний. Ученые и студенты, в свою очередь, начали проводить исследования для последующего внедрения разработок в крупный бизнес в более чем 400 лабораториях с передовым оборудованием.

Как отметил Собянин, каждую заявку сопровождают эксперты и подбирают необходимую площадку для реализации проекта.

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