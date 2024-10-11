Не заменит настоящую: искусственной голубой крови из СССР не нашли применения

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 30 0

Искусственная голубая кровь хуже донорской крови

Не заменит настоящую: искусственной голубой крови из СССР не нашли применения

Фото: © РИА Новости/Всеволод Тарасевич

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Соединение перфторан обеспечивает только одну из функций настоящей человеческой крови.

Искусственная голубая кровь, разработанная в СССР, сейчас практически не используется. Об этом в беседе с Газета.Ru рассказал заведующий отделением трансфузиологии детского медицинского центра имени Дмитрия Рогачева и один из экспертов проекта о донорстве Павел Трахтман.

Он отмечает, что перфторан представляет собой лекарственное соединение, которое обеспечивает только одну из функций человеческой крови — перенос кислорода. Собственно, по этой причине препарат не нашел широкого применения.

«Хотя теоретически ее можно использовать, но это заведомо хуже, чем применение донорской крови. Поэтому искусственная кровь остается интересной научной разработкой, которая указывает пути для дальнейших исследований по поиску синтетических аналогов», – рассказал врач.

По его словам, пока еще человечество не создало ни одного аналога, который сможет заменить все функции искусственной крови.

Ранее 5-tv.ru писал, может ли чистка печени навредить организму.  По словам специалиста, многие прибегают к народной медицине в целях оздоровления, но это может дать обратный эффект. 

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Не заменит настоящую: искусственной голубой крови из СССР не нашли применения

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