Путин прилетел с рабочим визитом в Туркменистан

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

У российского лидера запланированы сразу несколько мероприятий.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин прилетел с рабочим визитом в столицу Туркменистана Ашхабад. Там у главы государства намечены сразу несколько мероприятий.

Так, он примет участие в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», посвященном 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Помимо Путина, на мероприятие приглашены также президенты более десяти государств, а также главы международных организаций.

Кроме того, в ходе рабочей поездки российский лидер запланировал переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, а также возможны и другие двусторонние контакты.

К слову, накануне в Кремле Путин проводил оперативное совещание с членами Совбеза. Главной темой стало развитие уголовно-исправительной системы в нашей стране. Первым президент предоставил слова Министру юстиции Константину Чуйченко и директору ФСИН — Аркадию Гостеву.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как Владимир Путин вручал белорусскому коллеге Александру Лукашенко высшую госнаграду России — орден Андрея Первозванного.

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