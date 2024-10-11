Уже поступило более 200 работ.

Более 200 работ уже поступило на конкурс «Дальний Восток — Земля приключений». Победителя ждет внушительный денежный приз — три миллиона рублей. Чтобы стать участником, необходимо купить билеты в один из дальневосточных регионов, например, на Камчатку, Сахалин или в Приморье, и снять видео о своем путешествии.

Причем, совсем не обязательно делать это на профессиональную технику. Телефон тоже подойдет. Это подтвердили победители прошлого года. С ними встретился корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

Уложить в десять минут видео впечатления от многодневного путешествия по Камчатке — задача со звездочкой, рассказывает Ян Попов. Путешественник-документалист по призванию, программист по профессии, в прошлом году вошел в шорт-лист всероссийского конкурса на лучшие видеоработы о путешествиях по Дальнему Востоку, в этом — нацелен на Гран-при.

«Цель фильма была показать вот этот контраст Камчатки. С одной стороны — горелые вулканы, вот эти марсианские поля, а с другой стороны — вот этот контраст зеленый долины медвежьей», — говорит Попов.

Любовь к странствиям, навыки видеосъемки и монтажа и умение видеть природу в необычном ракурсе — это все, что нужно для участия в конкурсе «Дальний Восток — Земля приключений».

Аксинья снимала видео для себя, а оказалось, ее путешествие интересно миллионам зрителей — такую аудиторию собирают лучшие конкурсные работы.

«Лодку мы нашли — буквально пыльный мешок в гараже у маминой знакомой. Никто не ожидал, что это будет просто ненужная вещь», — Аксинья Абрашина.

На чужой старой лодке Аксинья с отцом два дня спускалась по реке Сутырь. Первый в ее жизни сплав и неподдельные эмоции, которые удалось запечатлеть, помогли вырвать победу.

За первое место в детской номинации школьница получила миллион рублей. На призовые деньги родители купили ей новую отечественную байдарку.

Серебро видеоконкурса — у школьников из Москвы. Ребята из молодежного медиацентра специально летали за конкурсным видео на Камчатку, что само по себе стало подарком.

«Мы встретили всех медведей, побывали на фуморольных источниках, посмотрели вулканы, половили рыбу, поели красной икры, краба. В общем, все, что полагается сделать на Камчатке. Ну и получили незабываемые впечатления, часть из которых удалось запечатлеть», — говорит Тимофей Харкевич.

В этом году конкуренция невероятно высокая. Заявки на участие и видеоработы организаторы будут принимать до конца года, но уже сейчас их больше 200. Оценивают максимально беспристрастно, в жюри — опытные путешественники и журналисты.

«На Дальнем Востоке я провел 176 командировок, в среднем по 12 дней каждая. Могу вас заверить — видел я много интересного. И в тех работах, которые я отсматриваю сейчас, я вижу то, чего не видел сам. Это прекрасно», — говорит ведущий РЕН-ТВ, депутат Госдумы, член жюри конкурса Тимофей Боженов.

Природных достопримечательностей на Дальнем Востоке хватит не на одну сотню документальных фильмов, видеороликов и конкурсных работ. А главное, чтобы увидеть что-то действительно удивительное, совсем не обязательно отправляться в дальний многодневный поход. Вот, например, пляж, где вместо привычных гальки или песка — яркие блестящие стеклянные окатыши. Таких мест в мире всего два! И для того, чтобы прикоснуться к этому, снять видео или пофотографироваться, совсем не обязательно выезжать даже за пределы Владивостока.

Любой участник конкурса «Дальний восток — Земля приключений» — уже победитель. Потому что своими глазами увидел этот удивительный уголок планеты.

«Вот эта жилка мечтаний, открытий и исследований — она, конечно, должна быть в каждом человеке. И, наверное, вот этот конкурс эту искорку может хорошо раздуть и превратить в такое настоящее хорошее пламя», — считает российский полярный путешественник, член жюри конкурса Матвей Шпаро.

Итоги конкурса — в начале следующего года. Автор лучшего ролика про Дальний Восток получит три миллиона рублей.