«Это везде, это повсеместно»: Валерия рассказала о главном тренде современности

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Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 30 0

Певица Валерия: сегодня в обществе запрос на искренность

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Народная артистка РФ убеждена, что аудитория утомилась от наигранности.

Сегодня в обществе и шоу-бизнесе присутствует «запрос» на искренность — аудитория устала от бесконечных, «пластмассовых» картинок. Таким мнением в разговоре с 5-tv.ru поделилась знаменитая певица Валерия в рамках своего концерта «Трибьют Валерии» на Live Арене.

Звезда эстрады отметила: в последнее время появляется множество различных тенденций. Некоторые из них исчезают, некоторые воскресают вновь, однако одно из «направлений» сейчас пользуется особой популярностью.

«Вижу, какой тренд сегодня. Тренд на „настоящесть“. Это везде, это повсеместно. Уже устали от причесанных картинок, глянцевых каких-то образов», — считает исполнительница хита «Часики».

Так, именно поэтому публика теперь обращает свое внимание в первую очередь на искренность артиста — аудиторию стали утомлять с дотошностью выстроенные облики и наигранность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Валерия рассказала о жизни с Пригожиным.

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