Появились кадры разрушительных торнадо, унесших жизни 26 человек в Миссисипи
На фоне природного бедствия президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации на юге страны.
Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Christoph Hardt; 5-tv.ru
Штат Миссисипи в США начинают восстанавливать после разрушительного урагана, который унес жизни 26 человек. Некоторые районы полностью уничтожены, тысячи людей остались без электричества. Порывы ветра достигали более 75 метров в секунду. Появляются новые кадры, где видно, как торнадо практически сметают здания.
Президент Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации на юге страны и распорядился выделить помощь для восстановления городов. В Центре прогнозирования штормов предупреждают, что торнадо снова могут пронестись по пострадавшим Штатам и вызвать еще более серьезные разрушения.
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