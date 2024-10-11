Путин заявил о вступлении международных отношений в эпоху коренных изменений

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 30 0

Президент РФ отметил, что сейчас идет формирование нового мирового порядка.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Международные отношения вступили в эпоху коренных изменений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития» в Ашхабаде.

Глава государства отметил, что в мире сложилась непростая обстановка. Происходят беспрецедентные угрозы, порождаемыми цивилизационными разломами, межнациональными и межконфессиональными конфликтами.

По его словам, международные отношения вступили в эпоху глобальных и коренных изменений. В этот период формируется новый порядок, который носит необратимый характер.

Путин отметил, что всеобщий мир и развитие стран могут быть обеспечены в том случае, когда учитываются мнения каждого государства и народа.

«Всеобщий мир и всеобъемлющее развитие могут быть обеспечены только на основе учета мнения каждого народа. При уважении права каждого государства на свой суверенный курс, на свое мировоззрение, на свои традиции и религиозные представления», — сказал президент.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Владимир Путин прилетел с рабочим визитом в Туркменистан.

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