В Твери несколько дней ищут 16-летнюю школьницу

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 36 0

Девушка пропала 7 октября.

В Твери несколько дней ищут 16-летнюю школьницу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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В Твери ищут 16-летнюю школьницу, пропавшую 7 октября. По факту ее исчезновения возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Telegram-канале СУ СК РФ по региону.

«Сотрудниками Следственного комитета проводятся следственные действия, а органами внутренних дел оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения девушки, а также самое тщательное выяснение всех без исключения обстоятельств ее исчезновения», — говорится в сообщении.

Также к поискам девушки подключились волонтеры. Среди них — поисковики тверского отряда «Сова». Сообщается, что девушка была одета в черную толстовку, такого же цвета футболку, джинсы и кеды. С собой у школьницы были белая сумка-шоппер и мобильный телефон.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-обладательница титула «Самые большие губы» Кристина Рэй пропала в Сочи 28 сентября. Ее близкие сообщили, что она вышла из дома, однако назад так и не вернулась. Следствие рассматривает версии, что девушка специально скрывается и употребляет запрещенные вещества.

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