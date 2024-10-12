«Это пугающе»: Селена Гомес высказалась о своем исчезновении из соцсетей
Селена Гомес высказалась о своем исчезновении из соцсетей
Фото: www.globallookpress.com/Lev Radin
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Знаменитость отмечает, что отдых от интернета помогает ей восстановиться.
Певица и актриса Селена Гомез высказалась о своем исчезновении из соцсетей. Мыслями она поделилась на странице своего бренда косметики.
Звезда отметила, что в сентябре она стала долларовым миллиардером благодаря своей марке. Но, несмотря на это, она до сих пор вспоминает о пережитой много лет назад депрессии.
Певица со слезами на глазах рассказала о биполярном расстройстве. Звезда поблагодарила фанатов и призналась, что иногда она «самоизолируется», то есть покидает соцсети.
«Это пугающе», — добавила Селена.
Такие перерывы помогают певице восстанавливаться после хейта или обсуждений ее прошлых отношений с Джастином Бибером или нынешних с Бенни Бланко.
Ранее 5-tv.ru писал, что Селена Гомес не сможет иметь детей. У звезды много проблем со здоровьем, которые могут поставить под угрозу ее жизнь и жизнь ребенка.
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