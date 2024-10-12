Затяжная проблема: почему кашель может не проходить годами

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Пульмонолог Ильина: кашель может долго не проходить у людей с болезнями ЖКТ

Затяжная проблема: почему кашель может не проходить годами

Фото: www.globallookpress.com/Michaela Begsteiger

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Это может сигнализировать о некоторых проблемах со здоровьем, и не только связанных с дыхательной системой.

Длительный кашель, который не проходит долгое время, может быть связан с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и других систем организма. Об этом в интервью изданию Life.ru рассказала врач-пульмонолог Элла Ильина. По ее словам, виной всему так называемый остаточный кашель.

Врач отметила, что от затяжного кашля могут страдать не только курильщики, но и люди, у которых нет такой вредной привычки, а также те. Остаточный кашель может наблюдаться у людей, имеющих проблемы с желудочно-кишечным трактом, грыжу пищеводного отверстия диафрагмы и сердечно-сосудистые заболевания.

Кроме того, гиперреактивность бронхов может быть вызвана аллергической реакцией или после перенесенных инфекционных заболеваний, таких как грипп или микроплазменная инфекция.

Если у вас затяжной кашель, то это повод обратиться к профильному врачу. Но перед этим следует выяснить некоторые детали: в какое время суток возникает кашель, насколько он продолжительный, носит ли он приступообразный характер или возникает единично в течение дня, а также определить цвет и вязкость мокроты. После этого можно смело отправляться на консультацию к специалисту, который поможет вылечить даже «остаточный» кашель.

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