«Играла 80-летнюю маму»: Нонна Гришаева рассказала о самой сложной роли

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 260 0

В фильме «Про мою маму и про меня» Гришаевой было сложно играть 80-летнюю маму

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

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Главную героиню актриса уже десять лет играет в театре, однако при съемках кинокартины появились трудности.

Заслуженная артистка РФ Нонна Гришаева на премьере фильма «Про мою маму и про меня» призналась 5-tv.ru, что хоть и срослась с ролью главной героини, все же в работе над кинокартиной были сложности, например, с гримом.

Картина рассказывает историю о непростых взаимоотношениях мамы и девочки-подростка, когда переходный возраст дочери совпадает с кризисом среднего возраста ее матери. Гришаева уже десять лет играет эту роль в театре.

«Мне совсем не сложно играть, потому что я уже десять лет играю эту роль в театре, в котором руковожу, это спектакль. Поэтому я уже срослась практически с этой героиней», — рассказала артистка.

При этом на съемках фильма появились сложности. Все дело в том, что актрисе приходилось наносить тяжелый грим для перевоплощения в образ 80-летней мамы.

«Самое сложное в картине — это было играть 80-летнюю маму. Потому что это был сложнейший пластический грим. Вот это было действительно сложно физически», — отметила Гришаева, подчеркнув, что на грим уходило по три часа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на что Нонна Гришаева потратила свой первый гонорар.

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