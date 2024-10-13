«Возбуждено уголовное дело»: подрывника пятиэтажки в Уфе подозревают в убийстве

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 44 0

На устроившего взрыв в пятиэтажке в Уфе возбудили дело о покушении на убийство

Фото, видео: Telegram/МЧС Башкортостан/mchsrb01, sledcom02; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Целью преступления по версии следствия была месть соседу.

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Уфе. Об этом сообщили в Telegram-канале СУ СК России по Республике Башкортостан.

«По версии следствия, утром 13 октября 2024 года подозреваемый, испытывающий личную неприязнь к своему соседу, решил его убить», — рассказали представители ведомства.

Для этого он демонтировал заглушку газовой трубы, которую поставили специалисты из-за неуплаты. В результате жилое помещение наполнилось газом и через время произошел взрыв.

Примечательно, что от злого умысла преступника пострадал только он сам и женщина. А вот тот самый сосед-неприятель, к счастью, оказался цел и невредим.

Представители правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статьям: «Покушение на убийство общеопасным способом» и «Умышленные повреждение имущества». Они продолжают осмотр здания для сбора вещественных доказательств и установки деталей обстоятельств. Вскоре запланирован ряд экспертиз.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что самолет Ан-3 с пассажирами совершил жесткую посадку в Якутии.

+6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
96.07
-1.17 105.11
-1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:12
Минимум 67 человек получили ранения при атаке беспилотников на север Израиля
22:00
«Меня не пустили»: Константин Ивлев не попал на собственную автограф-сессию
21:45
«Возбуждено уголовное дело»: подрывника пятиэтажки в Уфе подозревают в убийстве
21:30
Столтенберг назвал правильным улучшение отношений с РФ после холодной войны
21:14
Скандалы, интриги, расследования: Кудрявцева возмущена поведением Болгар
20:41
«Я приехал как друг»: евродепутат от Словакии извинился за русофобию на Западе

Сейчас читают

Опубликованы кадры с места обрушения декораций на съемках фильма в Ленобласти
Двое пострадавших на съемках фильма в Ленобласти находятся в тяжелом состоянии
«Человек жив!» — Вячеслав Макаров верит в теорию заговора о смерти Майкла Джексона
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака