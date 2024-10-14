Актер фильма «Любовь и голуби» Александр Михайлов теперь трижды дедушка

Актер Александр Михайлов стал дедушкой в третий раз. Об этом он сообщил в одной программе на федеральном канале.

Двоих внуков звезде кинофильма «Любовь и голуби» подарила внебрачная дочь от актрисы Ольги Кузнецовой Анастасия, а недавно она родила третьего ребенка.

«Это длинная история, я ее люблю. Когда выйдет эта передача, у меня уже родится третий внук. Так что, я богатый человек», — проговорился актер о скором пополнении в семье до выхода передачи в эфир.

Вторая дочь актера Мирослава, про которую Михайлов говорил в передаче, пока не подарила отцу внуков. Девушка недавно связала себя узами брака с однокурсником.

«Она мне подарила Мирославу, девочку, которая на днях сыграла свадьбу с однокурсником, я отпраздновал эту свадьбу», — заверил артист.

Звездный дедушка часто проводит время со своими старшими внуками — мальчиком Александром и девочкой Оливией, а теперь и с новорожденным малышом Всеволодом.

Ранее 5-tv.ru писал, что народному артисту РСФСР Александру Михайлову исполнилось 80 лет.