Все через постель? Роман Емельянов раскрыл секрет успеха для любого артиста

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Ольга Бойко
Ольга Бойко Эксклюзив 45 0

Продюсер Емельянов назвал талант секретом успеха любого артиста

Фото, видео: Максим Григорьев/ТАСС; 5-tv.ru

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Если человек по-настоящему талантлив, то зрители это заметят.

Генеральный директор «Европейской медиагруппы», продюсер Роман Емельянов объяснил, что нужно сделать, чтобы стать успешным артистом. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на конкурсе «Музыкастинг» на «Новом Радио», где он выступает в качестве члена жюри.

Установка «все плохие, я хороший» не поможет, заметил продюсер.

«Мне кажется, если у артиста есть талант и есть хороший материал, то он не может не пробиться. А это все это для бедных: «Я очень талантливый, но я не могу пробиться, потому что все через постель, или все за деньги, или блатные или тупые», — пояснил продюсер.

Емельянов согласился с мнением, что жюри могут не разглядеть талант. Но аудитория в любом случаи не может ошибаться, когда выбирает себе кумира.

«Если ты талантливый человек, то ты всегда это докажешь. Возможно, время не пришло. Тот же SHAMAN был на „Факторе А“ 12-13 лет назад. Было время, он пробовал одно, пробовал другое. Был ли он менее талантливым тогда? Я не думаю», — рассказал Емельянов.

Время, опыт, работа над собой — вот три составляющие, которые помогут артисту стать звездой. Просто быть талантливым все-таки недостаточно, нужно еще и развивать свои способности, заключил Емельянов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пригожин заявил карьеры певицы Валерии.

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