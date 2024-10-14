Песков предложил проанализировать идею о введении налога на бездетность

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 22 0

Сможет ли налог, который ранее существовал в советское время, повлиять на демографическую ситуацию в России?

Песков предложил проанализировать идею о введении налога на бездетность

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Кремлю пока неизвестны детали предложения о введении налога на бездетность в России. Об этом в беседе с РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Важно знать детали предложения, что имеется в виду — нам неизвестно», — отметил он.

Пресс-секретарь также подчеркнул, что подобная мера уже существовала в советское время, однако, вероятно это могло не оказывать существенного влияния на показатель рождаемости. Именно поэтому необходим анализ специалистов.

«Надо проанализировать этот опыт. На первый взгляд, этот налог вряд ли имел какое-то воздействие на демографическую ситуацию», — сказал Песков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое наказание ждет нарушивших закон о чайлдфри. Законопроектом предлагается запретить пропаганду этого западного движения в СМИ, рекламе и фильмах. Штраф может составить до пяти миллионов рублей.

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