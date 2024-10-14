Песков предложил проанализировать идею о введении налога на бездетность

Кремлю пока неизвестны детали предложения о введении налога на бездетность в России. Об этом в беседе с РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Важно знать детали предложения, что имеется в виду — нам неизвестно», — отметил он.

Пресс-секретарь также подчеркнул, что подобная мера уже существовала в советское время, однако, вероятно это могло не оказывать существенного влияния на показатель рождаемости. Именно поэтому необходим анализ специалистов.

«Надо проанализировать этот опыт. На первый взгляд, этот налог вряд ли имел какое-то воздействие на демографическую ситуацию», — сказал Песков.

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