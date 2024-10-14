P. Diddy просит суд выпустить его под залог в 50 миллионов долларов

Американский рэпер и продюсер Шон Комбс, известный под псевдонимом P. Diddy, в третий раз просит суд выпустить его из тюрьмы под залог в 50 миллионов долларов. Об этом сообщает издание Sky News.

P. Diddy почти месяц находится по стражей. Свою виновность в представленных ему обвинениях он отрицает. И клянется, что ничего не совершал.

Шон Комбс уже несколько раз подавал прошение об освобождении под залог в 50 миллионов долларов. Прошлые попытки были отвергнуты, сейчас он и его адвокаты ждут решения по третьему заявлению.

Кроме того, P. Diddy обещает не подходить к женщинам, которые не являются его родственницами. Он также готов продать частный самолет и еженедельно сдавать тесты на запрещенные вещества.

Если у рэпера не получится добиться освобождения, в неволе ему придется просидеть как минимум в ожидании судебного заседания аж до 5 мая 2025 года. Для P. Diddy это будет тяжелым испытанием, поскольку местная еда не удовлетворяет его вкусовые предпочтения. Хоть и кормят его так, как не могут себе позволить некоторые «простые смертные». На завтрак ему приносят хлопья, фрукты и пирожные, на обед — гамбургеры, запеченную рыбу или тако с говядиной, а на ужин — куриный фахитас, паста и ростбиф.

В сентябре рэпера арестовали по подозрению вымогательстве и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Он также проводил так называемые «белые вечеринки» с участием главных голливудских звезд. Предполагается, что развлечения длиной в несколько дней включали не только танцы, выпивку и наркотики, но и принуждение к сексу и насилие. Во время обыска в доме Комбса нашли запрещенные вещества, оружие и тысячу бутылок детского масла.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что дочь P. Diddy отбивается от хейтеров в Сети.