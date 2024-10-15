В России может появиться дополнительный выходной

Председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов предложил сделать православный праздник Покрова Пресвятой Боровицы (14 октября) официальным выходным днем. В интервью для NEWS.ru мужчина объяснил, с чем связана подобная инициатива.

«Покров Пресвятой Богородицы — это покров для всех воинов России, и этот праздник всегда носил такой сакральный смысл. В свете столь значимой роли церкви Покров Пресвятой Богородицы может стать символом единства и защиты, заслуживая статус официального выходного дня в России», — сказал Иванов.

Председатель подчеркнул, что история Русской Церкви полна примеров защиты суверенности государства. В ней люди находили силу и надежду даже в самые трудные времена.

«В ходе спецоперации, когда каждый день является испытанием, церковь находится рядом со своими братьями и сестрами, плечом к плечу с бойцами, поддерживая их веру и дух», — рассказал Михаил Иванов.

Многие священники находятся вместе с войсками. Они поддерживают их духовную силу и помогают занять свое место в рядах защитников России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бойцы рембата ВС РФ восстановили и улучшили трофейную технику.