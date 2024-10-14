Много электроники и функций: бойцы рембата ВС РФ восстановили и улучшили трофейную технику

Практически каждый день российские подразделения уничтожают и иностранную технику ВСУ. Но некоторые образцы получают вторую жизнь. Нашим бойцам удается восстановить их в полевых условиях и внимательно изучить все характеристики.

С трофеями ознакомился и военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

По холмам в донецком поле едет американский броневик MaxxPro MRA. Сам производитель называет его лучшим. Солдаты ВСУ судя по роликам в сети тоже в восторге, расскажут не одну историю его применения. Теперь оценить технику предстоит и русским бойцам группировки «Центр». Машина — наш трофей.

Стоимость одного образца — больше полумиллиона долларов. Выпускать MaxxPro начали в 2007 году. Фактически, это грузовик, который доработали для нужд армии. Основные достоинства — мощная подвеска и стальная капсула, которая меняется отдельно при повреждении, устанавливается на шасси. Сверху — броня из нескольких листов специального сплава.

Салон удобный, правда, всего четыре места. Судя по всему, сделано это для безопасности. Есть люк для пулемета и пулеметчика.

И все же MaxxPro слишком огромен для боев в нашей местности. На свежих кадрах видно, что очередной броневик этой модели лежит на боку вдоль узкой лесной дороги. Уходил от дрона, водитель не справился с управлением.

Трофейный же броневик подорвался на мине. С фронта его вытаскивали несколько дней. После наш ремонтный батальон менял колеса, вручную изготавливали элементы брони.

«Частично облицовки были во время подрыва оторваны. Соответственно, когда машина эвакуировалась, это все загрузилось. И уже га месте у нас все собирается, подгоняется, где-то изготавливаем сами какие-то листы», — говорит командир роты ремонтного батальона группировки войск «Центр» Виктор Зорин.

Машину уже внимательно изучили. Внутри очень много электроники. Внедрена система пожаротушения шин, экипажа, двигателя.

Изобилие дополнительных функций не только преимущество, но и большая проблема на фронте. Оперативно отремонтировать не получится, нужны специалисты или даже отправка в специальное подразделение. Всего в ВСУ было поставлено более 200 таких машин, большая часть которых, судя по всему, сгорела в Курской области.

Еще один трофей в гараже бойцов группировки войск «Центр» — бронированная ремонтно-эвакуационная машина «Геркулес», также произведена в США. Разные модификации на вооружении уже больше полувека. Этот образец полностью восстановлен и готов к работе.

«В целом, машина неплохая, но тяжелая в обслуживании, в полевых условиях будет тяжело», — считает командир отделения группировки войск «Центр» Сергей Скондаков.

Перед ремонтом бойцам пришлось изучить 700 страниц инструкции к этой машине. Образец подбили два FPV-дрона, была повреждена система гидравлики. Теперь на ходу. Но для нашего ландшафта вес почти в 70 тонн — помеха. Для сравнения: российский «БРЭМ» — всего 40. Иностранец просто увязнет на очередном повороте.

В любом случае вся трофейная техника уже на ходу, вскоре будет использоваться нашими бойцами на передовой для выполнения особых задач.