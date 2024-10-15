Опубликовано первое фото Михаила Пичугина после спасения в Охотском море

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 61 0

Мужчина за два месяца похудел примерно на 50 килограммов.

Опубликовано первое фото Михаила Пичугина после спасения в Охотском море

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Первая фотография после спасения Михаила Пичугина — мужчины, выжившего после двухмесячного дрейфа в Охотском море, — появилась в распоряжении 5-tv.ru.

 

ИЗВЕСТИЯ

 На фото мужчина сидит на диване. Лицо у него уже обросло, даже имеются седые волосы.

Пичугина доставили в Магаданскую областную больницу, мужчина находится в стабильном состоянии. Об этом рассказал 5-tv.ru исполняющий обязанности главврача Юрий Леднев. Врачи сейчас обследуют Пичугина в реанимационном отделении.

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Михаил Пичугин два месяца провел в открытом море

В Охотское море Михаил, его брат Сергей и племянник Илья вышли 9 августа на судне катамаранного типа «Байкал 470». Их маршрут пролегал от мыса Перовского Николаевского района Хабаровского края в сторону Охинского района Сахалинской области. Через время связь с ними была утеряна.

Лодку удалось засечь 14 октября в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Предположительно, в 23 километрах от Камчатки. Сергея и Илью нашли погибшими. Выжить удалось только младшему брату Михаилу. Он находился в тяжелом состоянии. Первую медицинскую помощь ему оказал врач на судне. Пострадавшего и тела погибших уже доставили в Магадан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая жена раскрыла детали спасения пропавшего в море Пичугина.

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