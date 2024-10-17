Стул с подлокотниками: окулист рассказал, что поможет сохранить зрение школьнику

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 21 0

Врач-офтальмолог Светлана Георгиева дала советы, как сохранить зрение школьникам

Стул с подлокотниками: окулист рассказал, что поможет сохранить зрение школьнику

Фото: www.globallookpress.com/Stefan Obermeier

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За последний год число детей с близорукостью выросло на 8%.

За последний год количество школьников с миопией (близорукостью) выросло на 8%. Об этом рассказала врач-офтальмолог Светла Георгиева в беседе с RuNews24.ru.

Окулист также поделилась советами, как сохранить зрение ребенка, который часто пользуется электронными устройствами.

«Допускаемое время зависит от возраста ребенка. Для детей 6-8 лет… составляет 20 минут, 9-10 лет — 25 минут, 11-16 лет — не более 30 мин, а для 17-18 лет работа за ПК без перерыва не должна превышать 35 минут. Соблюдение рекомендаций благоприятно влияет не только на формирование органа зрения, но и на развитие психологического состояния школьника», — рассказала эксперт.

Светлана Георгиевна дала рекомендации по обустройству рабочего пространства школьника. Необходимо приобрести стул с высокой спинкой и подлокотниками. Расстояние от глаз до монитора должно составлять 50-60 сантиметров.

Не стоит включать кондиционер просто так. Это негативно влияет на глаза, так как они начинают пересыхать. Чтобы избежать их переутомления, офтальмолог советует больше времени проводить на свежем воздухе и заниматься спортом.

«Активный вид отдыха не менее двух часов в день. Спорт воздействует благоприятно не только на физическое, но и на психологическое состояние ребенка», — объяснила окулист.

Врач напоминает, что не стоит пренебрегать ежегодными походами к врачу. Потому что ребенок может не заметить постепенного изменения зрения.

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