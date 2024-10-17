Стул с подлокотниками: окулист рассказал, что поможет сохранить зрение школьнику

Врач-офтальмолог Светлана Георгиева дала советы, как сохранить зрение школьникам
Фото: www.globallookpress.com/Stefan Obermeier
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
За последний год число детей с близорукостью выросло на 8%.
За последний год количество школьников с миопией (близорукостью) выросло на 8%. Об этом рассказала врач-офтальмолог Светла Георгиева в беседе с RuNews24.ru.
Окулист также поделилась советами, как сохранить зрение ребенка, который часто пользуется электронными устройствами.
«Допускаемое время зависит от возраста ребенка. Для детей 6-8 лет… составляет 20 минут, 9-10 лет — 25 минут, 11-16 лет — не более 30 мин, а для 17-18 лет работа за ПК без перерыва не должна превышать 35 минут. Соблюдение рекомендаций благоприятно влияет не только на формирование органа зрения, но и на развитие психологического состояния школьника», — рассказала эксперт.
Светлана Георгиевна дала рекомендации по обустройству рабочего пространства школьника. Необходимо приобрести стул с высокой спинкой и подлокотниками. Расстояние от глаз до монитора должно составлять 50-60 сантиметров.
Не стоит включать кондиционер просто так. Это негативно влияет на глаза, так как они начинают пересыхать. Чтобы избежать их переутомления, офтальмолог советует больше времени проводить на свежем воздухе и заниматься спортом.
«Активный вид отдыха не менее двух часов в день. Спорт воздействует благоприятно не только на физическое, но и на психологическое состояние ребенка», — объяснила окулист.
Врач напоминает, что не стоит пренебрегать ежегодными походами к врачу. Потому что ребенок может не заметить постепенного изменения зрения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что перед государством стоит задача сберечь психическое здоровье россиян.
Читайте также
87%
0.25 106.08
0.40
Нашли ошибку?