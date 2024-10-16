Собянин: В кластере «Ломоносов» работают 66 высокотехнологичных компаний

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 26 0

Высокотехнологичные предприятия производят системы очистки воздуха, предлагают передовые решения в области защиты данных и работают с микроорганизмами.

Собянин: В кластере «Ломоносов» работают 66 высокотехнологичных компаний

Фото: Mos.ru

Резиденты кластера «Ломоносов» за полтора года его существования инвестировали в научно-исследовательскую и конструкторскую работу 2,9 миллиарда рублей. При этом только за первые два квартала текущего года сумма составила более миллиарда рублей. О самых ярких проектах резидентов кластера Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

«Уже сегодня в „Ломоносове“ открыты лаборатории и конструкторские бюро 66 высокотехнологичных компаний столицы. Более двух тысяч инженеров, ученых, исследователей и разработчиков трудятся над проектами в стратегически важных областях — это информационные и промышленные технологии, биомедицина, экология, робототехника, транспорт, микроэлектроника», — написал мэр Москвы.

Он напомнил, что реализация проекта создания инновационного научно-технологического центра Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) «Воробьевы горы» идет по поручению Президента России с 2021 года. Так, в 2023 году был открыт флагманский кластер «Ломоносов». Это красивое и оригинальное здание, которое стало новой архитектурной доминантой территории МГУ.

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