Собянин: В кластере «Ломоносов» работают 66 высокотехнологичных компаний

Резиденты кластера «Ломоносов» за полтора года его существования инвестировали в научно-исследовательскую и конструкторскую работу 2,9 миллиарда рублей. При этом только за первые два квартала текущего года сумма составила более миллиарда рублей. О самых ярких проектах резидентов кластера Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

«Уже сегодня в „Ломоносове“ открыты лаборатории и конструкторские бюро 66 высокотехнологичных компаний столицы. Более двух тысяч инженеров, ученых, исследователей и разработчиков трудятся над проектами в стратегически важных областях — это информационные и промышленные технологии, биомедицина, экология, робототехника, транспорт, микроэлектроника», — написал мэр Москвы.

Он напомнил, что реализация проекта создания инновационного научно-технологического центра Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) «Воробьевы горы» идет по поручению Президента России с 2021 года. Так, в 2023 году был открыт флагманский кластер «Ломоносов». Это красивое и оригинальное здание, которое стало новой архитектурной доминантой территории МГУ.