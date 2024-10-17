«Поцарапал руку»: биолог рассказала о смерти человека от вируса Марбург в Сибири

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 23 0

Биолог Баранова заявила о смертельном случае заражения вирусом Марбург в Сибири

«Поцарапал руку»: биолог рассказала о смерти человека от вируса Марбург в Сибири

Фото: 5-tv.ru

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Опасное заболевание характеризуется высокой летальностью — до 80%.

Вирус Марбург, который может вызвать новую пандемию, стал причиной смерти советского ученого в Сибири в 1988 году. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала доктор биологических наук Анча Баранова.

В те годы этот вирус изучали в СССР довольно плотно. Таким образом советская наука реагировала на вспышки Марбурга в Югославии и ГДР, которые были зафиксированы во второй половине 1960-х. Летальность у этого зоонозного заболевания довольно высокая — до 80%.

Ученый специализированного научного центра «Вектор» в Новосибирске умер после заражения опасным вирусом, случайно занеся его себе в кровь во время лабораторных исследований.

«Во время забора крови у зараженной морской свинки исследователь поцарапал руку», — объяснила биолог.

После случившегося исследователя изолировали, ему было назначено лечение, которое, к сожалению, оказалось безуспешным. Через какое-то время он скончался.

Лихорадка Марбург характеризующееся тяжелым течением, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в этом месяце сообщила об угрозе полноценной эпидемии.

Ранее 5-tv.ru писал, стоит ли ждать в России вспышки смертельного вируса Марбург.

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