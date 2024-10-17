Москва сохраняет лидерство среди регионов по объему выдачи кредитов малому и среднему бизнесу. Об этом рассказал Сергей Собянин, его слова приводит сайт mos.ru.

«За первое полугодие 2024-го столичные предприниматели получили в банках 2,5 триллиона рублей. Рост — 54 процента к аналогичному периоду прошлого года», — отметил мэр Москвы.

На Москву приходится 28 процентов от общего числа выданных субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) кредитов по стране. По состоянию на 1 июля этого года портфель кредитов МСП в столице достиг 4,2 триллиона рублей, что на 18 процентов больше, чем в начале 2024-го.

«Такая динамика связана с государственной поддержкой. Наряду с федеральными в столице действуют городские программы льготного кредитования. Поручительством Московского гарантийного фонда пользуется каждый 20-й кредитующийся», — добавил Сергей Собянин.

Портфель действующих поручительств фонда на 1 июля 2024 года составил 51 миллиард рублей, что обеспечивает финансированию малого и среднего бизнеса в объеме более 110 миллиардов рублей.