Собянин: в Москве завершили работы по благоустройству реки Яузы

В Москве завершили работы по благоустройству набережных Яузы — одной из самых крупных рек столицы. Об этом сообщается в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина.

Длина реки составляет 48 километров, большая часть которой протекает в пределах Москвы. Исток находится в болотах на территории «Лосиного острова», а устье — в центре города у Большого Устьинского моста.

В пресс-службе мэра напомнили, что ранее большая часть набережной Яузы была закована в гранит, однако тротуары для пешеходов были слишком узкими, а освещения не хватало.

«Комфортнее стало всем: пешеходам, автомобилистам и пассажирам городского транспорта. Изменив схемы движения на большей части набережных, мы сумели создать современное общественное пространство», — рассказал глава столицы.

По его словам, также удалось увеличить пропускную способность Подгорской и частично Устьинской набережных. Для этого было спроектировано двустороннее движение.

Позже вдоль яузских набережных планируют высадить порядка 650 деревьев.

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