«Человек-паук» Тоби Магуйар завел роман с 22-летней моделью

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 56 0

Пара попала в объективы папарацци на прогулке в Нью-Йорке и в местных бутиках.

«Человек-паук» Тоби Магуйар завел роман с 22-летней моделью

Фото: www.globallookpress.com/Panoramic

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Звезду фильма «Человек-паук» Тоби Магуйара заметили в компании 22-летней датской модели Моны Тугаард. Об этом сообщает портал Daily Mail.

Отмечается, что пара «вышла в свет» после того, как экс-супруга актера Дженнифер Мейер объявила о своей помолвке. 49-летний актер и его молодая спутница гуляли по Нью-Йорку и были на шоппинге в местных бутиках.

Как пишет издание, лучшая подруга Тугаард — девушка Леонардо Ди Каприо, 25-летняя модель Виттория Черетти. Возможно, она и стала купидоном пары Магуйар и Тугаард, ведь ее возлюбленный Ди Каприо также является хорошим другом Тоби Магуйара.

Пользователи Сети шутят, что Магуйар последовал примеру своего друга Леонардо Ди Каприо и так же будет выбирать девушек до 25 лет. Но комментариев от актера на эту тему не поступало, а вот его избранница уже успела поделиться фотографиями с того дня.

Ранее 5-tv.ru писал, что девушку Ди Каприо заметили с кольцом. Подписчики уверены, что скоро у пары состоится свадьба.

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