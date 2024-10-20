Заключительный отборочный этап на Кубок России по гонкам дронов прошел в Москве
В рамках мероприятия участники сыграли в высокотехнологичный «баскетбол».
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Заключительный отборочный этап на Кубок России по гонкам дронов прошел в Москве. Эксклюзивные кадры с мероприятия оказались в распоряжении 5-tv.ru.
На территории Российского технологического университета МИРЭА завершился первый день всероссийского Winline фестиваля. В нем приняли участие спортсмены со всей страны. По итогам определили победителей. Ими стали жители столицы и Белгорода.
Кроме того, в рамках мероприятия состоялся круглый стол на тему «Развития БПЛА» и тематические образовательные мастер-классы. Участники собрали деревянную модель-конструктор беспилотника «Клевер», а также попробовали управлять FPV-дроном в симуляторе и реальном пространстве. В заключении молодые люди сыграли в «дрон-баскетбол». Смысл состязания понятен из названия, но есть свои нюансы… супертехнологичные — в него играют беспилотниками.
Гонки дронов стали уже привычными для России. Они проводятся далеко не в первый раз. Этапы на Кубок России по этому состязанию до заключительного проводились на территории разных городов РФ.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему предприятия стремятся в мегаполисы.
Читайте также
87%
-0.73 104.86
-0.90
Нашли ошибку?