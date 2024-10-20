Бородина раскрыла грязные секреты своего бывшего

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 22 0

Телеведущая Бородина рассказала, что ее бывший вел двойную жизнь

Бородина раскрыла грязные секреты своего бывшего

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Сейчас звезда счастлива в отношениях с блогером Николаем Сердюковым.

Телеведущая Ксения Бородина рассказал о том, что ее экс-возлюбленный вел двойную жизнь. В этом она призналась на одном из YouTube каналов.

«Я тоже жила с человеком, у которого была двойная жизнь, я поэтому твои чувства очень понимаю», — обратилась Бородина к героине выпуска, которой долгое время изменял мужчина.

Она не стала раскрывать личность горе-любовника, но очень отчетливо дала понять о своих эмоциях в его адрес. Звезда испытывает обиду за перенесенные негативные чувства и обман.

Сейчас в жизни Бородиной светлая полоса. Она находится в любви и согласии с инфлюенсером Николаем Сердюковым уже три месяца. Ксения не стесняется публиковать личные фотографии их пары и активно делится с подписчиками моментами их совместной жизни. Не так давно телеведущая заявила, что любит избранника и у них все серьезно.

Примечательно, что Бородина всегда выбирает в партнеры мужчин, которые ниже ее по социальному и финансовому статусу. Каждые ее отношения завершались именно по этой причине. Выяснялось, что любовники просто используют Ксению и ее известность.

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