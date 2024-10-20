Двое людей пострадали в спа-комплексе Москвы из-за обвалившейся плитки

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 17 0

Инцидент произошел на юго-западе столицы.

Двое людей пострадали в спа-комплексе Москвы из-за обвалившейся плитки

Фото: www.globallookpress.com/Britta Pedersen

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Два посетителя спа-комплекса в Южном Бутово на юго-западе Москвы получили травмы — в помещении обвалилась плитка. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Более подробная информация о состоянии здоровья пострадавших не приводится. На месте инцидента работают специалисты экстренных служб.

Не так давно похожая история произошла в Санкт-Петербурге. 26 сентября в одном из местных спа-комплексов обрушился потолок. Тогда, по данным источника 5-tv.ru, пострадали пять человек. Прокуратура проводит проверку.

Ранее 5-tv.ru писал, что воспламенение проводки могло стать причиной пожара в доме на Большой Тульской 10 октября. По сообщению МЧС России, столичные огнеборцы спасли 14 человек из горящего дома. Спасенных осмотрели медики скорой помощи. Самостоятельно покинуть здание тогда смогли 80 человек. По некоторым данным, среди спасенных жильцов была пенсионерка, которая надышалась едким дымом. Ее увезли в больницу в карете скорой помощи. Возгорание было ликвидировано на площади 55 квадратных метров.

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