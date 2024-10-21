«Приступы все страшнее»: Саша Черно вновь оказалась в реанимации с сыном

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 15 0

Сын Саши Черно оказался в реанимации с неизвестным диагнозом

«Приступы все страшнее»: Саша Черно вновь оказалась в реанимации с сыном

Фото: Instagram*/sasha_cherno93_off

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Мальчику провели искусственную вентиляцию легких.

Сын блогера Саши Черно Стефан попал в реанимацию. Об этом она рассказала в соцсетях.

Малышу всего четыре года, а он уже не в первый раз попадает в реанимацию. Звездная мама волнуется, что каждый такой визит сопровождается все более тяжелым состоянием, а диагноз ребенку врачи поставить никак не могут.

«Я склоняюсь к тому, что эпилепсия. Ее не ставят. Я готова принять любой диагноз, лишь бы его уже начали лечить и не было повторов. С каждым разом приступы сложнее и страшнее», — поделилась Черно своими переживаниями с подписчиками.

В этот раз Стефану провели искусственную вентиляцию легких из-за выявленной двусторонней пневмонии. Отец мальчика Иосиф Оганесян не отходил от него ни на шаг. Он старался подбодрить ребенка и надеялся на улучшение самочувствия. Позже Черно показала мальчика, который, хоть и был без сил, но уже самостоятельно сидел и реагировал на окружающих.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Шаляпин захотел стать американским героем.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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