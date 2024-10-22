Почти мертв: Оззи Озборн готов добровольно лишиться ног

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 37 0

Оззи Озборн готов добровольно лишиться ног

Почти мертв: Оззи Озборн готов добровольно лишиться ног

Фото: www.globallookpress.com/Francesco Castaldo

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Артист почти лишился возможности самостоятельно стоять.

Знаменитый рокер Оззи Озборн готов отказаться от выступлений на сцене из-за болезни ног. Об этом сообщает портал The Sun.

«Прямо стоять я не могу. Я очень хочу выступать на сцене, но не могу, и это душераздирающе. Я даже подумывал о том, чтобы установить себе бионические ноги», — поделился страданиями музыкант.

При этом, уверяет Озборн, его боли в ногах вызваны не диагностированной ранее у рокера болезни Паркинсона, а проблемами со спиной. Вероятно, причиной их стала давнишняя травма (в 2003 году певец упал с квадроцикла).

Известно, что Оззи Озборн уже перенес ряд операций, но врачи так и не смогли ему помочь — артист вынужден передвигаться на инвалидной коляске. Страдания рокера настолько сильны, что он готов отказаться от собственных ног и заменить их бионическими.

Ранее 5-tv.ru писал, что Оззи Озборн представил новый клип. В ролике 71-летний рокер предстает в образе некоего темного мессии — на нем просторный черный балахон с капюшоном и массивные золотые подвески. В течение всего видео Озборн не расстается с эффектной золоченой тростью. Основной сюжет видеоряда вращается вокруг массовых беспорядков и протестов.

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