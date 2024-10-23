На Украине после скандала с инвалидностями ликвидируют все медкомиссии

Продолжение громкого скандала на Украине. После того как вскрылось множество случаев фиктивной инвалидности у военнообязанных, власти решили уволить руководство центральной медкомиссии, а заодно и чиновников Минздрава, которые ее курировали. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он подтвердил, что до конца года в стране ликвидируют все медико-социальные экспертные комиссии, а вместо них должна заработать некая «прозрачная электронная система».

Кроме того, надзорные службы проверят все прежние решения о признании инвалидности. И уже сейчас Служба безопасности Украины (СБУ) выявила больше четырех тысяч фиктивных заключений, шести десяткам человек предъявлены обвинения, а генпрокурор Андрей Костин на фоне скандала подал в отставку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине предложили снизить призывной возраст до 14 лет.