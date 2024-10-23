Особенно важен: почему Европа не может отказаться от российского газа

Эфирная новость 22 0

Bloomberg: Европа не может отказаться от российского газа

Фото, видео: www.globallookpress.com/Danil Shamkin; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сейчас топливо из РФ поставляется в страны ЕС в тех же объемах, что и в предыдущие годы.

Европа не может отказаться от российского газа. Об этом сообщает Bloomberg.

Несмотря на все планы Евросоюза отказаться от поставок из России к 2027 году, реальность такова, что объемы их только увеличиваются. За текущий год они выросли с 15% до 20%. Это примерно та же доля импорта, что и в 2022 году.

Сейчас российский газ поступает в европейские страны через трубопроводы на Украине и в Турции, и в сжиженном виде на танкерах. Причем наш СПГ особенно важен для Испании, Франции и Бельгии.

Издание отмечает, что зависимость Европы от российских ресурсов связана с тем, что поставки из США и других стран обходятся значительно дороже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что европейцы утепляют свои дома подручными материалами. Таким образом живет половина жителей стран Европейского союза. Сможет ли население ЕС приспособиться к новому формату потребления электроэнергии, которые им диктуют власти?

+10° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
96.59
0.50 104.87
0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:14
Трое убиты, пятеро ранены: что известно о теракте в Турции к этому часу
18:05
Путин поддержал идею КНР о реформе мировой системы управления
17:53
Особенно важен: почему Европа не может отказаться от российского газа
17:41
«Тратить не можем»: на Украине решили отложить начало отопительного сезона
17:30
«Это любовь, музыка и свет»: экс-солист «Премьер-министр» вспомнил жизнь в 90-х
17:25
«Нет причин для паники»: глава MLK о ситуации с подорожанием сливочного масла

Сейчас читают

МС-21−310 и Суперджет-100: России практически удалось восстановить авиапром
«Вы с ума сошли!» — Светлана Дружинина о сообщениях про ухудшение ее состояния
В зону спецоперации привезли химикаты для борьбы с грызунами
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака