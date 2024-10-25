«Гадят мне в душу»: Шаляпину не нравится, как работают коммунальщики

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 26 0

Певцу Прохору Шаляпину не нравится, как убирают осеннюю листву

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко;Instagram*/ shalyapin_official; 5-tv.ru

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Вместо метлы, по мнению артиста, они используют «пропеллер Карлсона».

Певец Прохор Шаляпин возмущен шумной уборкой листьев с тротуаров. Музыкант высказался в видео, которое он выложил на своей странице в социальной сети.

Исполнителю не нравится громкий звук, который издает воздушная пушка. Ее используют для сдувания листьев с дорожек, тротуаров и газонов.

«Чудесные листья такие, осень. Посмотрите какая красота! И вот этот „Карлсон“ наяривает с самого утра на этом пропеллере. Просто кошмар! Просто бесит меня это каждую осень! Вместо того чтобы мести метлой, они вот наяривают этой воздушной штукой. Вы в космос на ней можете улететь, на этом пропеллере! Всю осень, блин, мне портят, гадят мне в душу этим пропеллером с самого утра!» — негодует артист.

В городах листву необходимо убирать по нескольким причинам. Во-первых, это негативно влияет на санитарное состояние населенных пунктов. В листьях могут сохраняться токсины от автомобилей, которые вредят почве. Во-вторых, если не убирать опавшее с деревьев «золото», то оно может забивать ливневые решетки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Шаляпин захотел стать американским героем.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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