«Гадят мне в душу»: Шаляпину не нравится, как работают коммунальщики

Вместо метлы, по мнению артиста, они используют «пропеллер Карлсона».

Певец Прохор Шаляпин возмущен шумной уборкой листьев с тротуаров. Музыкант высказался в видео, которое он выложил на своей странице в социальной сети.

Исполнителю не нравится громкий звук, который издает воздушная пушка. Ее используют для сдувания листьев с дорожек, тротуаров и газонов.

«Чудесные листья такие, осень. Посмотрите какая красота! И вот этот „Карлсон“ наяривает с самого утра на этом пропеллере. Просто кошмар! Просто бесит меня это каждую осень! Вместо того чтобы мести метлой, они вот наяривают этой воздушной штукой. Вы в космос на ней можете улететь, на этом пропеллере! Всю осень, блин, мне портят, гадят мне в душу этим пропеллером с самого утра!» — негодует артист.

В городах листву необходимо убирать по нескольким причинам. Во-первых, это негативно влияет на санитарное состояние населенных пунктов. В листьях могут сохраняться токсины от автомобилей, которые вредят почве. Во-вторых, если не убирать опавшее с деревьев «золото», то оно может забивать ливневые решетки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Шаляпин захотел стать американским героем.

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