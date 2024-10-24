Владимир Путин встретился с лидером Палестины Махмудом Аббасом

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 25 0

Президент РФ отметил, что наша страна всегда уделяла особое внимание миру на Ближнем Востоке.

Владимир Путин встретился с лидером Палестины Махмудом Аббасом

Фото: kremlin.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта Саммит БРИКС в Казани

Палестинский лидер Махмуд Аббас встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Они провели переговоры в ходе саммита БРИКС в Казани. 

При встрече Аббас поприветствовал российского лидера не только рукопожатием, но и фразой на русском.

«Добрый вечер», — произнес президент Палестины.

Владимир Путин подчеркнул, что положение на Ближнем Востоке ни только не улучшилось, оно, напротив, деградирует.

«Добиться прочного мира в регионе можно лишь путем политико-дипломатического урегулирования на известных международных правовых основаниях, на известной международной правовой базе, предусматривающей создание независимого, суверенного Палестинского государства, которое сосуществовало бы в мире и безопасности с Израилем», — сказал российский лидер.

Кроме того, Путин заметил, что наша страна всегда уделяла особое внимание миру на Ближнем Востоке. На саммите БРИКС эта тема тоже подвергалась обсуждению. Страны-участницы придерживаются в этом вопросе схожих подходов.

Президент Палестины выразил благодарность за особое внимание, которое было уделено проблеме его страны. А также пожелал присоединиться к объединению БРИКС. Аббас подчеркнул, что все происходящее на Ближнем Востоке — это трагедия. Инфраструктура разрушена на 70%. А они хотят мира.

Россия, по словам Владимира Путина, передала более 800 тысяч гуманитарных грузов для палестинцев, в том числе медикаменты и продукты питания.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин призвал к разрешению конфликта на Ближнем Востоке.

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