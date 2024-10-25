Суд отправил под домашний арест замминистра энергетики Мочальникова

Никулинский районный суд Москвы отправил заместителя министра энергетики России Сергея Мочальникова под домашний арест. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Как стало известно ранее, Мочальникова и еще троих руководителей Минэнерго задержали по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

«Противоправная деятельность была выявлена с участием Росфинмониторинга и Минэнерго. По данным МВД, предварительно установлено, что в период с 2014 по 2023 годы должностные лица Минэнерго заключили контракты на ликвидацию убыточных угольных шахт, но работы выполнены не полностью. Двум участникам схемы предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде ареста», — сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фигурантов уголовного дела также подозревают в хищении бюджетных средств. Как удалось установить «Ъ», прямой ущерб пот делу Мочальникова составляет 500 миллионов рублей, а косвенный — более 12 миллиардов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержаны предполагаемые исполнитель и заказчик покушения на помощника депутата Госдумы.