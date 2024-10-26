Опубликованы кадры туннеля, благодаря которому сбежали заключенные в Липецкой области
Опубликованы кадры туннеля в ИК-2 Липецкой области
Фото: 5-tv.ru
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Двоих беглецов уже удалось задержать.
Из исправительной колонии (ИК) № 2 в Липецкой области сбежали шестеро заключенных. Для реализации побега они выкопали туннель, кадры которого оказались в распоряжении 5-tv.ru.
Тоннель в ИК-2 Липецкой области.
О сбежавших заключенных утром 26 октября сообщили в пресс-службе УФСИН. Позже стало известно, что все беглецы отбывали наказание по статьям об изнасилованиях, производстве и распространении наркотиков. Также выяснилось, что один из сбежавших на свободе даже не имел определенного места жительства.
По тревоге были подняты все правоохранительные силы региона. Двоих пропавших уже удалось задержать, сообщили в МВД России.
«Сегодня в селе Петровка Тамбовской области сотрудники местного отдела полиции выявили двух мужчин, не имевших документов, удостоверяющих их личности. Они были доставлены в территориальное отделение полиции. Выяснилось, что это осужденные, ранее сбежавшие из исправительной колонии в Липецкой области», — написала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Остальных беглецов разыскивают.
Ранее 5-tv.ru сообщал, кто сбежал из колонии в Липецкой области и публиковал их ориентировки.
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