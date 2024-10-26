Опубликованы кадры туннеля, благодаря которому сбежали заключенные в Липецкой области

Двоих беглецов уже удалось задержать.

Из исправительной колонии (ИК) № 2 в Липецкой области сбежали шестеро заключенных. Для реализации побега они выкопали туннель, кадры которого оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Тоннель в ИК-2 Липецкой области. 5-tv.ru

О сбежавших заключенных утром 26 октября сообщили в пресс-службе УФСИН. Позже стало известно, что все беглецы отбывали наказание по статьям об изнасилованиях, производстве и распространении наркотиков. Также выяснилось, что один из сбежавших на свободе даже не имел определенного места жительства.

По тревоге были подняты все правоохранительные силы региона. Двоих пропавших уже удалось задержать, сообщили в МВД России.

«Сегодня в селе Петровка Тамбовской области сотрудники местного отдела полиции выявили двух мужчин, не имевших документов, удостоверяющих их личности. Они были доставлены в территориальное отделение полиции. Выяснилось, что это осужденные, ранее сбежавшие из исправительной колонии в Липецкой области», — написала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Остальных беглецов разыскивают.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кто сбежал из колонии в Липецкой области и публиковал их ориентировки.