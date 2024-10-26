Их было четверо: очевидцы раскрыли подробности задержания беглых заключенных

Беглецов обнаружили в селе Петровское Тамбовской области, местные жители стараются не выходить из домов. Некоторые помогают в поисках.

В селе Петровское Тамбовской области изначально обнаружили четверых заключенных, которые сбежали из липецкой областной исправительной колонии № 2. Двух задержали, но остальным удалось скрыться. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Очевидец событий рассказал, что один из пойманных беглецов пытался забежать к нему во двор.

«Закрылась на замки, детей никто не выпускает, ребята, мужчины сейчас хотят помочь оперативникам», — рассказала местная жительница Юлия Зубарева.

Люди пытаются помочь в поисках заключенных, они патрулируют улицы, остальные запирают двери, стараются не выходить из домов из-за страха.

Помимо этого, как сообщил источник 5-tv.ru, двух сбежавших могут отправить в ту же колонию. В ИК № 2 осматривают место происшествия и допрашивают всех сотрудников. Следствие полагает, что заключенные смогли сбежать из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками колонии обязанностей. Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что опубликованы кадры туннеля, благодаря которому сбежали заключенные в Липецкой области.