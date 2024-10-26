Еще двух сбежавших заключенных из ИК-2 задержали в Липецкой области — фото
Опубликованы фото задержанных заключенных, сбежавших из ИК-2 под Липецком
Фото: 5-tv.ru
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Поиски остальных — еще двух беглых преступников — продолжаются.
Задержаны еще двое заключенных, которые сбежали из исправительной колонии (ИК) № 2 в Липецкой области. Всего поймать удалось четверых преступников. Фото двух из них публикует 5-tv.ru.
Фото одного из беглых заключенных .
«Двое беглых заключенных задержаны правоохранителями на территории нашего региона. Розыск оставшихся двух преступников продолжается», — написал в своем Telegram-канале глава региона Игорь Артамонов.
Фото заключенного Парвозбека Турабаева.
О побеге шестерых заключенных стало известно утром 26 октября. Выяснилось, что для реализации своего плана осужденные выкопали туннель. Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении сотрудников исправительного учреждения, которые допустили побег заключенных.
Позже удалось установить, что все беглецы отбывали наказание по статьям об изнасилованиях, производстве и распространении наркотиков. Также выяснилось, что один из сбежавших на свободе даже не имел определенного места жительства.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры тоннеля, благодаря которому шестеро заключенных ИК № 2 в Липецкой области смогли сбежать.
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