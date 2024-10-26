Поиски остальных — еще двух беглых преступников — продолжаются.

Задержаны еще двое заключенных, которые сбежали из исправительной колонии (ИК) № 2 в Липецкой области. Всего поймать удалось четверых преступников. Фото двух из них публикует 5-tv.ru.

Фото одного из беглых заключенных . 5-tv.ru

«Двое беглых заключенных задержаны правоохранителями на территории нашего региона. Розыск оставшихся двух преступников продолжается», — написал в своем Telegram-канале глава региона Игорь Артамонов.

Фото заключенного Парвозбека Турабаева. 5-tv.ru

О побеге шестерых заключенных стало известно утром 26 октября. Выяснилось, что для реализации своего плана осужденные выкопали туннель. Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении сотрудников исправительного учреждения, которые допустили побег заключенных.

Позже удалось установить, что все беглецы отбывали наказание по статьям об изнасилованиях, производстве и распространении наркотиков. Также выяснилось, что один из сбежавших на свободе даже не имел определенного места жительства.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры тоннеля, благодаря которому шестеро заключенных ИК № 2 в Липецкой области смогли сбежать.