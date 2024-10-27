Проводил ритуалы и грозил облить кислотой: стилиста Олю Слово преследовал сталкер

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 25 0

Стилиста Олю Слово преследовал сталкер

Проводил ритуалы и грозил облить кислотой: стилиста Олю Слово преследовал сталкер

Фото: Instagram*/olyaslovo

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Блогеру пришлось пройти через ад, прежде чем убедиться, что она в безопасности.

Стилист Ольга Степанченко, известная как Оля Слово, поделилась жуткой историей о человеке, который долгое время преследовал ее и заставлял всерьез опасаться за свою жизнь. Помимо основной работы звезда активно ведет блог, и в сети нередко получает сообщения от поклонников. Отношение к этому следствию популярности она изменила после истории со сталкером.

Один из фолловеров стал слишком навязчив, и Степанченко его заблокировала. Потом решила узнать о нем побольше и увидела, что на своей странице мужчина публикует видео с расчлененными телами, демонами и фильмы ужасов. Стилист почувствовала, что у этого человека проблемы с психикой, и он может быть опасен. И вскоре убедилась в этом: сталкер начал писать с новых страниц. То признавался в любви, то проводил ритуалы «черного венчания», то проклинал и угрожал убийством.

«С того момента мне стало по-настоящему страшно. Но худшее было впереди. Существовавший только в интернете человек нашел мой номер телефона и начал писать, звонить по ночам, что ужасно выматывало. Однажды он явился к нам на мероприятие, благо я узнала его с первой секунды и попросила охрану вывести. Мне было так страшно», — призналась Степанченко.

Затем после недолгого затишья преследователь узнал, где живет его страсть и начал приходить к ее дому. Угрозы продолжались, и сомнений в том, что мужчина способен на преступление, не осталось. Ольга обратилась в полицию и к адвокатам, наняла телохранителя, так как сталкер обещал облить ее кислотой.

Спастись удалось, спустя несколько лет жизни в страхе Степанченко добилась своего — маньяка отправят на принудительное лечение. По словам стилиста, ее случай — редкость, так как привлечение преследователя к уголовной ответственности всегда было крайне сложной задачей. Сталкер не забывает Ольгу. В своем блоге он пишет послания к ней, а еще о любви к певице DeathbyRomy. Он собирается переехать в Лос-Анджелес.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США мужчина преследует актеров «Американской истории ужасов».

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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