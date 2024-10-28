«Незамедлительно провериться»: названа главная причина развития красной волчанки

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 26 0

Невролог Лепилова: основой развития болезни называют гормональный сбой

«Незамедлительно провериться»: названа главная причина развития красной волчанки

Фото: www.globallookpress.com/Michaela Begsteiger

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Врач отметила, что заболевание могут диагностировать у пациента в возрасте от 15 до 25 лет.

Красная волчанка вызывает хроническое воспаление и повреждение различных органов и систем. Кто больше всего подвержен этому заболеванию и как его лечить, рассказала в беседе с «Известиями» врач-невролог Полина Лепилова.

Эксперт отметила, что точные причины болезни не установлены, но основа развития — нарушение функционирования иммунной системы. Также заболевание может спровоцировать генетическая предрасположенность, вирус Эпштейна-Барр, гормональные сбои, курение и факторы окружающей среды — в большей степени воздействие УФ-излучения.

По словам невролога, волчанка развивается в возрасте от 15 до 25 лет, и при этом у женщины она бывает чаще, чем у мужчин.

«Красная волчанка имеет широкий спектр симптомов, появление которых зависит от того, какие органы и системы поражает заболевание. Так, например, у человека могут возникнуть слабость, быстрая утомляемость, болезненность или отечность суставов, повышение температуры тела без видимой причины», — отметила Лепилова.

К тому же, она добавила, что к симптомам можно отнести еще выпадение волос или облысение, язвочки в области губ, полости рта или носоглотки, появление болезненных подкожных узлов на конечностях, а в некоторых случаях — и на лице, груди, животе или задней поверхности туловища. Также возникает поражение почек, эпилептические приступы, психозы, приступы агрессии, судороги либо когнитивные нарушения, в том числе снижение памяти или внимания.

Как отмечает невролог, существует два метода лечения волчанки: лекарственный и немедикаментозный.

«Немедикаментозные методы включают коррекцию питания и образа жизни. Стоит отметить, что их рекомендовано придерживаться также и здоровым людям, чтобы снизить вероятность развития красной волчанки, поскольку специфической профилактики от этого заболевания не существует. Также следует включить занятия физической активностью — каждый день примерно 40-50 минут», — заключила она.

По рекомендации специалиста, при первых симптомах следует незамедлительно обратиться к лечащему врачу, чтобы выявить заболевание на ранней стадии и избежать возникновение осложнений.

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