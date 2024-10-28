Все еще не предел: смартфоны в России подорожали на более чем 12%

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 22 0

Известия: смартфоны в России в среднем подорожали на 12% в последние месяцы 2024

Все еще не предел: смартфоны в России подорожали на более чем 12%

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Среди причин повышения цен оказался и выросший курс доллара.

Стоимость смартфонов за первые девять месяцев этого года выросла в среднем на 12-15%, если сравнивать с тем же периодом 2023-го. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные ритейлеров.

Средняя цена нового смартфона выросла с 21,2 до 23,9 тысячи рублей, если сравнивать с показателями прошлого года. Вместе с тем эксперты рынка ожидают и дальнейшее «умеренное» повышение стоимости гаджетов вплоть до Нового года. Однако уже в начале 2025-го ожидается стабилизация цен из-за снижения спроса после праздников.

Основных причин повышения цен оказалось две — рост курса доллара и ключевой ставки. Оба фактора в итоге привели к подорожанию смартфонов в магазинах, в том числе из-за увеличения стоимости логистики.

Источники «Известий» также указали самые популярные бренды смартфонов у россиян. Наиболее востребованными оказались: Redmi, Tecno, Samsung, Realme, а также Infinix.

При этом рост цен в первые несколько месяцев 2024 года отмечался и на ряд продуктов питания. Несмотря на это, эксперты заявляли о стабилизации стоимости товаров в последние несколько недель. Например, подешевели: апельсиновый сок, морковь, куриные тушки и прочее.

Ранее 5-tv.ru писал про успешный контроль за ценами на сливочное масло. До этого сообщалось, что его стоимость в некоторых случаях вырастала вплоть до 70%.

+6° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
96.67
-0.07 104.81
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:10
Все еще не предел: смартфоны в России подорожали на более чем 12%
10:55
«Единство Запада рухнуло»: в Китае заявили о победе Путина над США и Евросоюзом
10:37
Основы беспилотных авиасистем: в российских школах и колледжах внедряют новый предмет
10:19
Свыше 5 тысяч украинцев получили отказ во въезде в Германию
10:02
Павильон на рынке в Воронеже горит на площади 800 «квадратов»
9:48
Генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев отмечает 65-летие

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: отопительный сезон напугал цены на газ в Европе
В НАТО места нет: какие страны не поддерживают вступление Украины в альянс
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 октября, для всех знаков зодиака
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака