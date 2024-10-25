Вырабатываем привычку: сомнолог рассказала, как правильно вставать утром по будильнику

Попытка «доспать» перед работой может лишь усугубить ваше положение.

Избавиться от разбитого состояния по утрам поможет создание условного рефлекса. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала врач-кардиолог, сомнолог Алена Гаврилина.

«Есть некоторые любители два-три будильника пропустить и еще полежать, но в этом нет смысла, потому что после первого будильника уже не удается полноценно поспать, то есть глубоко уснуть. Те маленькие кусочки сна, что еще удаются — не несут для организма каких-то полезных функций. То есть это такой же поверхностный сон», — предупредила специалист.

Врач-кардиолог указала, что человеку не стоит долго лежать в кровати после подъема. Попытка вновь заснуть лишь приведет к более разбитому состоянию.

Как правильно высыпаться по утрам

По мнению специалиста, при решении проблемы разбитого состояния человеку нужно для начала исключить расстройства сна — обратившись к сомнологу.

После этого человеку стоит привести в норму биологические ритмы, постепенно выработав рефлекс по утрам.

«Если прозвенел будильник, и мы настроены на то, чтобы вставать, и мы делаем это ежедневно, то это становится как условный рефлекс. То есть будильник прозвенел, человек встает, идет какую-то рутину повседневную осуществляет, и организм уже к этому привык. И быстрее становится бодрым», — дала совет сомнолог.

Врач-кардиолог посоветовала не лежать с закрытыми глазами по утрам, стараясь подремать. По мнению специалиста, здоровью это не способствует — мозг не приходит в бодрое работоспособное состояние и человек чувствует себя вялым и разбитым. При этом вставать по утрам может помочь светобудильник, порекомендовала Гаврилина.

«Использовать светобудильник, который имитирует рассвет. Он облегчает пробуждение за счет постепенного наращивания освещенности», — пояснила специалист.

Будильник также можно оставить в труднодоступном месте или поставить напоминание на вечер о том, что нужно пораньше лечь спать, заключила сомнолог.

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