Порадуйте своих родных: в России отмечается день бабушек и дедушек

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 44 0

В России отмечается день бабушек и дедушек

Порадуйте своих родных: в России отмечается день бабушек и дедушек

Фото: www.globallookpress.com/Sebastian Kahnert

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В РФ праздник учредили в 2009 году.

В России 28 октября отмечается день бабушек и дедушек. Об этом пишет издание URA.RU.

Этот праздник отмечается осенью во многих странах мира, но в разные даты. У одних традиция радовать старшее поколение установилась на последнее воскресение сентября, у других — в октябре. Главная цель этого праздника — поблагодарить наших бабушек и дедушек за то, как много все они для нас делают.

Отдельный день для старшего поколения зародился во многих странах во второй половине XX века. Впервые чествовать бабушек и дедушек стали в Соединенных Штатах в 1978 году. Традиционно пожилым людям в этот день преподносят цветы, в том числе и комнатные.

В России этот праздник учредили лишь в 2009 году. Отмечают его не только локально внутри семьи, но более масштабно. Во многих государственных и социальных учреждениях подготавливают мероприятия и различные волонтерские акции. Музеи и библиотеки проводят тематические выставки и программу поздравлений.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в РФ отметили День защиты мужской нервной системы от насилия женщин.

+8° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
96.67
-0.07 104.81
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:50
Сбежавшие из липецкой ИК осужденные сделали подкоп на территории заброшенного цеха
15:41
Расписано по минутам: РЗСО «Ураган» поддерживает продвижение ВС РФ в районе Селидово
15:35
После победы правящей партии в Грузии начались массовые протесты
15:20
Не выиграл? Чем закончилось появление Тимоти Шаламе на конкурсе его двойников
15:09
Порадуйте своих родных: в России отмечается день бабушек и дедушек
15:07
«Выше средних мировых темпов»: Путин заявил о росте экономики России

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: отопительный сезон напугал цены на газ в Европе
«Нужно было дать себе время, чтобы пережить»: Нюша о разводе и внутренней трансформации
Ради корпоративов? Правда ли воссоединилась группа «Тату»
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака