Порадуйте своих родных: в России отмечается день бабушек и дедушек

В России отмечается день бабушек и дедушек
Фото: www.globallookpress.com/Sebastian Kahnert
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В РФ праздник учредили в 2009 году.
В России 28 октября отмечается день бабушек и дедушек. Об этом пишет издание URA.RU.
Этот праздник отмечается осенью во многих странах мира, но в разные даты. У одних традиция радовать старшее поколение установилась на последнее воскресение сентября, у других — в октябре. Главная цель этого праздника — поблагодарить наших бабушек и дедушек за то, как много все они для нас делают.
Отдельный день для старшего поколения зародился во многих странах во второй половине XX века. Впервые чествовать бабушек и дедушек стали в Соединенных Штатах в 1978 году. Традиционно пожилым людям в этот день преподносят цветы, в том числе и комнатные.
В России этот праздник учредили лишь в 2009 году. Отмечают его не только локально внутри семьи, но более масштабно. Во многих государственных и социальных учреждениях подготавливают мероприятия и различные волонтерские акции. Музеи и библиотеки проводят тематические выставки и программу поздравлений.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в РФ отметили День защиты мужской нервной системы от насилия женщин.
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