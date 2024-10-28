Сергей Собянин рассказал, как москвичи получают чистую питьевую воду

Московскому водопроводу исполнилось 220 лет. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Первый, Екатерининский (Мытищинский) водопровод открылся в 1804 году. О нем напоминает Ростокинский акведук. Вода из Мытищ переправлялась самотеком через реку Яузу и поступала в водоразборные фонтаны», — отметил Сергей Собянин.

Сегодня в Москве работают четыре станции водоподготовки: Северная, Восточная, Рублевская и самая молодая Западная, которой недавно исполнилось 60 лет.

Столицу обеспечивает 15 водохранилищ. Они расположены в Московской, Смоленской и Тверской областях.

Благодаря современным технологиям — озоносорбции и мембранной ультрафильтрации — из кранов москвичей течет чистая питьевая вода высокого качества.

С 2012 года систему водоснабжения ТиНАО модернизируют. За это время реконструировано 24 водозаборных узла, еще 18 объектов переведено с подземных источников на воду Западной станции.

Специалисты водного хозяйства Москвы также помогают восстанавливать инфраструктуру Донецка и Луганска.