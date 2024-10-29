Лоб в лоб: жуткое ДТП в Башкирии унесло жизни трех человек

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Три человека погибли и двое пострадали в ДТП в Башкирии

Фото, видео: 5-tv.ru

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На трассе столкнулись микроавтобус и иномарка.

Три человека погибли и еще двое пострадали в страшной аварии в Башкирии. На трассе на большой скорости лоб в лоб столкнулись микроавтобус и иномарка.

Удар был такой силы, что машины смяло, как консервные банки. Все, кто находились внутри, — водитель и два пассажира — погибли на месте до приезда «скорой». За жизни двоих пострадавших из другого автомобиля сейчас борются врачи.

Прокуратура региона начала проверку.

Ранее 5-tv.ru писал, что массовые аварии участились на дорогах России из-за непогоды и плохой видимости. 

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Лоб в лоб: жуткое ДТП в Башкирии унесло жизни трех человек

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