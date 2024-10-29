«Пантеры у нас нет»: сотрудники цирка о нападении хищника на трехлетнего ребенка

По словам мамы пострадавшего, руководство собирается сбросить с себя всю ответственность за произошедшее.

Пантера, напавшая на трехлетнего мальчика в Ангарске, в представлениях цирка не участвует. Об этом заявили сотрудники передвижного цирка «Дикий драйв» в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru.

«На представлениях пантера не участвует и представлений вчера у нас не было», — сообщила сотрудница цирка.

«Пантеры у нас в программе нет», — резко ответил на вопрос журналиста ведущий цирка.

Мама пострадавшего малыша, которого накануне вечером госпитализировали с телесными повреждениями после нападения дикого животного, показала 5-tv.ru кадры с больницы. Трехлетний мальчик с перебинтованной головой и зашитыми ранами пытается отвлечься от произошедшего, играя в машинки.

Известно, что пантера принадлежит одному из работников цирка. Животное вывели из клетки ради фото. По словам владельца пантеры, хищник не находится во владении самого цирка и не должен был участвовать в соревнованиях.

Отец привел трехлетнего мальчика в частный передвижной цирк «Дикий драйв» и решил сфотографироваться с хищником без ведома мамы малыша. После нападения пантеры лицо мальчика было усеяно рваными ранами. Также пострадала спина, рука и нога. Малыш был срочно госпитализирован.

Фото, видео: 5-tv.ru

По словам мамы пострадавшего, в цирке ей после инцидента ничего не сообщили. Женщина считает, что руководство собирается сбросить с себя всю ответственность за произошедшее. Она будет обращаться в прокуратуру. В СУ СК по Иркутской области начали проверку по факту происшествия в городе Ангарск.

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