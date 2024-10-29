Ливанская «Хезболла» избрала нового лидера

Предыдущий глава организации был ликвидирован авиаударом Израиля в конце сентября.

Заместитель генерального секретаря ливанского шиитского движения «Хезболла» шейх Наим Касем избран на должность его лидера. Об этом сообщила пресс-служба организации в Telegram-канале.

«Совет Шуры (главный руководящий орган движения. — Прим. ред.) „Хезболлы“ согласился избрать <…> шейха Наима Касема новым генеральным секретарем. <…> Мы клянемся <…> работать вместе, чтобы достичь принципов „Хезболлы“ и целей ее пути, а также поддерживать яркое пламя сопротивления и его знамя поднятым до тех пор, пока победу не будет достигнута», — говорится в сообщении.

Пресс-служба ЦАХАЛ 28 сентября сообщила о ликвидации лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Уточнялось, что он был убит при ударе по командному центру организации в Бейруте, который израильская армия нанесла вечером 27 сентября.

Российский МИД осудил убийство Насраллы, назвав его политическим и возложив на Израиль ответственность за последующую эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.

Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько днем Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Дохе стартовали переговоры по сектору Газа в понедельник, 28 октября. Во встрече приняли участие представители США, Катара и Израиля.