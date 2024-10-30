Генпрокуроры России и Киргизии подписали соглашение о сотрудничестве
Москва также предложила расширить формат сотрудничества совета генпрокуроров СНГ.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Военные прокуроры Москвы и Бишкека будут активнее работать вместе. Сегодня соглашение о сотрудничестве подписали генпрокуроры России и Киргизии. Также в самое ближайшее время сотрудники ведомств обсудят тему возврата так называемым «преступных активов».
Кроме того, Москва предлагает расширить формат сотрудничества совета генпрокуроров СНГ. С такой инициативой сегодня выступил Игорь Краснов.
«Для более эффективной работы нашего объединения, в том числе оперативного разрешения различных задач, которые стоят перед нашими ведомствами, я предлагаю включить в состав секретариата представителя Кыргызстана. Безусловно, участие вашего представителя в заседаниях будет способствовать только развитию наших конструктивных отношений», — заявил генпрокурор России.
Краснов отметил, что совету пойдет на пользу участие в его работе представителей налоговых служб и финансовой разведки.
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