Генпрокуроры России и Киргизии подписали соглашение о сотрудничестве

Военные прокуроры Москвы и Бишкека будут активнее работать вместе. Сегодня соглашение о сотрудничестве подписали генпрокуроры России и Киргизии. Также в самое ближайшее время сотрудники ведомств обсудят тему возврата так называемым «преступных активов».

Кроме того, Москва предлагает расширить формат сотрудничества совета генпрокуроров СНГ. С такой инициативой сегодня выступил Игорь Краснов.

«Для более эффективной работы нашего объединения, в том числе оперативного разрешения различных задач, которые стоят перед нашими ведомствами, я предлагаю включить в состав секретариата представителя Кыргызстана. Безусловно, участие вашего представителя в заседаниях будет способствовать только развитию наших конструктивных отношений», — заявил генпрокурор России.

Краснов отметил, что совету пойдет на пользу участие в его работе представителей налоговых служб и финансовой разведки.