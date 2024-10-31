Небензя пригласил британского коллегу в гости после ее слов об «обедневшей России»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 46 0

Небензя пригласил британского коллегу в РФ после ее слов об обедневшей России

Небензя пригласил британского коллегу в гости после ее слов об «обедневшей России»

Фото: © РИА Новости/Нэнси Сисель

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Постпред РФ при ООН предупредил Барбару Вудворд, что увиденное ее разочарует.

Постпред России при ООН Василий Небензя пригласил свою британскую коллегу Барбару Вудворд посетить нашу страну после ее слов об «обедневшей России». Он заверил что, что она будет сильно разочарована.

«Хочу поблагодарить посла Барбару Вудворд за ее трогательную заботу о российском бюджете. Хочу пригласить постпреда Соединенного Королевства в Россию, чтобы она убедилась в своих высказываниях своими глазами. Только боюсь, то, что вы увидите, вас разочарует, потому что ваши характеристики явно противоречат», — отметил Небензя.

Запад усилил санкционное давление на Россию в 2022 году, после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва, в свою очередь, неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Как отметил недавно президент нашей страны Владимир Путин, валовой внутренний продукт (ВВП) России за период с января по август 2024 года прибавил 4,2%. Кроме того, уровень безработицы продолжает держаться на рекордно низком уровне — 2,4%. Падает и количество безработных среди молодежи в возрасте до 25 лет. Этот показатель составляет менее 9%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Запад отказался верить в провал своей политики на фоне успехов БРИКС.

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Небензя пригласил британского коллегу в гости после ее слов об «обедневшей России»

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